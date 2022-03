POL-OG: Oberkirch - Nach Diebstahl aus REttungswagen Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) - In einem Gebäude in der Waldstraße kam es am Dienstagabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten im Zimmer eines der Bewohner. Gegen 22:35 Uhr soll ein 49-Jähriger eine 31-Jährige unsittlich berührt und attackiert haben. In dem Gerangel soll der Angreifer auch einen 39-Jährigen angegangen haben. Nachdem sich die mutmaßlichen Opfer in ein Zimmer flüchten konnten, soll der ...

