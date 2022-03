Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ingewahrsamnahme

Gaggenau (ots)

In einem Gebäude in der Waldstraße kam es am Dienstagabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten im Zimmer eines der Bewohner. Gegen 22:35 Uhr soll ein 49-Jähriger eine 31-Jährige unsittlich berührt und attackiert haben. In dem Gerangel soll der Angreifer auch einen 39-Jährigen angegangen haben. Nachdem sich die mutmaßlichen Opfer in ein Zimmer flüchten konnten, soll der Mann die Tür eingetreten haben. Er wurde aufgrund seiner hohen Gewaltbereitschaft und des hohen Alkoholspiegels von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in polizeilicher Obhut verbringen. Nun erwarten ihn Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell