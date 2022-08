Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 12. August 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Freitag, 12.08.2022, gegen 01:15 Uhr

Am frühen Freitagmorgen kontrollierte eine Streife der Polizei einen 43-jährigen Radfahrer der zuvor die Museumstraße befahren hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim Radfahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Salzgitter Thiede: Motorhaube zerkratzt

Mittwoch, 10.08.2022, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Mittwochmittag, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, die Motorhaube eines zum Parken in Salzgitter Thiede, Straße Gut, abgestellten PKW Mercedes. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter 05341 / 1897-0.

