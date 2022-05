Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 18. Mai 2022, zwischen 7.20 Uhr und 14.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Trekkingrad, welches an der Bushaltestelle Soestebrücke in der Westmarkstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Friesoythe - Brand einer Schreddermaschine

Am 24. Mai 2022, gegen 14.27 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache das Förderband einer Schreddermaschine auf einem Gelände an der Neuscharreler Straße in Brand. Durch das Feuer geriet ein angrenzender Müllhaufen ebenfalls in Brand. Durch die freiwilligen Feuerwehren Friesoythe, Gehlenberg, Markhausen, Saterland und Altenoythe, die mit 20 Fahrzeugen und 150 Kameraden vor Ort waren, konnte das Feuer gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell