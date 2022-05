Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Garage

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19, Mai 2022, 15.00 Uhr und Freitag, 20. Mai 2022, 20.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einer Garage zwei Stihl Motorsägen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Damme - Diebstahl aus Werkstatt

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag, 21. Mai 2022, 13.45 Uhr und Montag, 23. Mai 2022, 04.30 Uhr, drangen unbekannte Personen gewaltsam in eine Werkstatt an der Straße Ihlendorf ein, wodurch die Eingangstür beschädigt wurde. Aus dem Inneren wurden diverse Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Freitag, 20. Mai 2022, zwischen 7.10 Uhr und 13.36 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenrad der Marke Pegasus Avanti 7 vom Fahrradstand des Bahnhofs in Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, 19. Mai 2022, zwischen 7.30 Uhr und 14.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Morrison Blackfoot, welches bei einer Schule im Kösters Gang stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 22. Mai 2022, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Conway MTB, welches in der Marktstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Freitag, 20. Mai 2022, 13.40 Uhr und Samstag, 21. Mai 2022, 15.45 Uhr entwendeten unbekannte Personen ein Pedelec der Marke Kalkhoff Endeavour, welches verschlossen am Holdorfer Bahnhof abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 13. Mai 2022, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Falkenrotter Straße, ein verschlossen abgestelltes Pedelec des Herstellers KTM, Cento 11 Plus. Das Fahrrad war auf dem Grundstück eines Sportgeschäftes abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 20. Mai 2022, 16.00 Uhr, und Montag, 23. Mai 2022, 7.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Glasscheibe sowie einen Briefkasten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Donnerstag, 12. Mai 2022, 00.00 Uhr bis Freitag, 13. Mai 2022, 17.06 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Schwichteler Straße, an der Bushaltestelle "Deindrup Kirschenweg" insgesamt drei ca. 15 Jahre alte Bäume, indem sie diese entrindeten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 6000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Stromkasten

Am Samstag, 21. Mai 2022, gegen 20.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Mühlbachstraße die obere Abdeckung eines am Fahrbahnrand befindlichen Stromkastens. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04446-95971-0 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an zwei Pkw

Von Samstag, 21. Mai 2022, 19.00 Uhr bis Sonntag, 22. Mai 2022, 13.30 Uhr zerstachen bislang unbekannte Personen in der Berliner Straße insgesamt vier Reifen an zwei Pkw. Beide Fahrzeuge, ein Skoda Octavia und ein Fiat Doblo, waren auf dem Grundstück vor einem Mehrparteienhaus abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 400,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Damme - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Montag, 23. Mai 2022, um 16.00 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Steinfeld auf der Marienstraße. Den Polizeibeamten fiel auf, dass der Pkw die vorderen Seitenscheiben mit einer Tönungsfolie beklebt hatte. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Von Freitag, 20. Mai 2022, 14.15 Uhr bis Samstag, 21. Mai 2022, 01.00 Uhr rangierte eine bislang unbekannte Person mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße "Am Grevingsberg" aus einer Parklücke und beschädigte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten, grauen VW, Passat. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro und befindet sich am Heck des Fahrzeugs. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 10. Mai 2022, 10.32 Uhr wendete eine bislang unbekannte Person seinen Transporter auf einem frei zugänglichen Grundstück in der Beethovenstraße und beschädigte hierbei das Carport. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek unter der Tel.-Nr. 04445-950470 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 23. Mai 2022, 12.20 Uhr befuhr eine 66-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Fahrrad die Gildestraße und wollte von der Straße auf den Fahrradweg wechseln. Hierbei stürzte sie, da sie unglücklich gegen die hohe Borsteinkante fuhr. Die 66-jährige Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 23. Mai 2022, 16.55 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Essen mit seinem Mofa (25 km/h) den Radweg aus Fahrtrichtung Essen kommend in Richtung Bakum. Ein 44-jähriger Mann aus Münster ließ sich mit seinem Fahrrad von dem Mofafahrer ziehen. Als dieser ein Verkehrsschild übersah, kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der 40-jährige leicht verletzte und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund eines positiven Vortests auf Betäubungsmittel wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Montag, 23. Mai 2022, um 17.45 Uhr, fuhr eine 36-jährige Frau aus Steinfeld mit einem Auto auf der Falkenstraße aus Richtung Dammer Straße kommend. Zu dieser Zeit fuhr ein 6-jähriges Kind mit einem Fahrrad unvermittelt von einer Hofauffahrt über die Falkenstraße und wollte dort in die Barbarastraße fahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Auto. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell