Barßel/Harkebrügge -Diebstahl/Sachbeschädigung auf Kinderspielplatz

Zwischen Freitag, den 20. Mai 2022 und Sonntag, den 22. Mai 2022 kam es auf dem Spielplatz Achtern Hasenkamp zu einem Diebstahl. Durch bislang unbekannte Personen wurde die Achsverschraubung einer dortigen Wippe entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl von Fallrohr

Zwischen Samstag, den 21. Mai 2022, gegen 19.30 Uhr und Montag, den 23. Mai 2022, um 07.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen das Kupferfallrohr eines leerstehenden Einfamilienhauses an der Friesoyther Straße entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Fahrraddiebstahl

Am Samstag, 21. Mai 2022, zwischen 12.20 Uhr und 17.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike der Marke Haibike vom Busbahnhof am Hansaplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel - Schwerer Diebstahl von Firmengelände

Zwischen Freitag, den 20. Mai 2022, gegen 22.30 Uhr und Montag, den 23. Mai 2022, um 07.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen vom eingefriedeten Gelände einer Firma an der Industriestraße 25 Meter Kabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung auf Schulgelände

Zwischen Freitag, den 20. Mai 2022, gegen 16.00 Uhr und Montag, den 23. Mai 2022, um 08.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen die Scheibe der Schulsporthalle am Hansaplatz eingeschlagen. Des Weiteren wurde ein Vogelhaus und ein dort abgestelltes Fahrrad beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 23.Mai 2022, gegen 07.45 Uhr befuhr eine 11-Jährige aus Barßel mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße. Als sie mit dem Rad die Straße überqueren wollte, kollidierte sie seitlich mit einem Pkw, der die Hauptstraße in Richtung Scharrel befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die 11-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu.

Bösel- Betriebsunfall

Am Montag, den 23. Mai 2022, gegen 08.15 Uhr kam es bei Wartungsarbeiten an einer Biogasanlage an der Overlaher Straße zu einem Betriebsunfall. Ein 23-jähriger Friesoyther stürzte bei der Ausführung seiner Arbeiten von einem Container und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Verunfallte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

