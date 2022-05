Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Tatverdächtiger Ladendieb verunfallt auf der Flucht mit Pkw / Mögliches Diebesgut im Fahrzeug aufgefunden (Foto)

Am Donnerstag, 19. Mai 2022, um 18.20 Uhr, versuchten zwei Männer Zigaretten in einem Verbrauchermarkt im Falkenweg zu entwenden. Dabei wurden sie von einer Zeugin und einer Mitarbeiterin beobachtet. Ertappt, verließen sie schnell das Geschäft. Dabei wurde eine Kundin am Eingangsbereich zur Seite gestoßen. Bislang steht noch nicht fest, ob es ihnen gelang, Diebesgut zu erlangen. Während einer der Männer entkommen konnte, verunfallte der andere, ein 41-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, mit seinem Pkw kurz darauf bei seiner Flucht im Bereich Tannenweg/An der Hohen Bank. Er fuhr gegen ein Verkehrsschild sowie gegen einen Zaun. Dabei blieb er unverletzt.

Der andere tatverdächtige Mann, der entkommen konnte, soll ca. 30 Jahre alt und kräftig gewesen sein. Er trug ein helles T-Shirt und führte eine graue Tasche mit sich. Sein Gesicht war länglich und er hatte braune Haare.

Die Polizei sucht Zeugen, die noch sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere die Frau, die im Eingangsbereich zur Seite gestoßen wurde, könnte hilfreiche Angaben zum Sachverhalt machen.

Darüber hinaus wurde im Fahrzeug des 41-jährigen Mannes mögliches Diebesgut aufgefunden, das bislang nicht zugeordnet werden konnte. Dabei wurde u.a. eine größere Menge Zigarettenpackungen festgestellt.

Wem oder welchem Geschäft sind entsprechende Gegenstände entwendet worden?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verkaufsautomat angegangen

In der Nacht von Samstag, 21. Mai 2022, 23.00 Uhr, auf Sonntag, 22. Mai 2022, 8.30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person einen Verkaufsautomaten im Gerberweg auf und entwendete eine darin befindliche Kasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Freitag, 20. Mai 2022, zwischen 22.50 Uhr und 23.12 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen einen VW Up, welcher in einem Parkhaus am Neuen Markt stand. Im gleichen Zeitraum hatten am Freitag unbekannte Personen mit einem dort angebrachten Feuerlöscher u.a. Fahrzeuge besprüht, bis dieser entleert war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 22. Mai 2022, um 23.50 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Dinklage auf der Steinfelder Straße in Richtung Lohne. Auf Höhe der Brücke kam ihm ein Kraftfahrzeug mit Fernlicht entgegen, welches ein anderes Fahrzeug überholte. Durch ein Ausweichmanöver des 30-jährigen Mannes konnte ein Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug verhindert werden. Beim Ausweichen kam er gegen eine Leitplanke, wodurch ein Schaden entstand. Die unbekannte Person, die das Kraftfahrzeug fuhr, kam dann von der Fahrbahn nach rechts ab und entfernte sich anschließend unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Bakum - Einleiten von Altöl / Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Freitag, 20. Mai 2022, 16.00 Uhr, bis Montag, 23. Mai 2022, 07.00 Uhr, wurde aus einem Lkw, bzw. aus einer Sattelzugmaschine eine nicht unerhebliche Menge Altöl in Einen Gully in der Rudolf-Diesel-Straße eingeleitet. Im dortigen Wendehammer, gegenüber der Lkw-Waschanlage, wurden entsprechende Ölflecken auf der Fahrbahn festgestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass auch schon Ölmengen in einen angrenzenden Bachlauf gelangt sind. Als Ursache könnte ein technischer Defekt am Fahrzeug oder ein "bewusster Ölwechsel" gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-959710

