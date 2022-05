Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Einbruch in Tankstelle Am Montag, 23. Mai 2022, gegen 2.20 Uhr, brachen unbekannte Personen in eine Tankstelle in der Straße Hohe Ufer ein und entwendeten diverse Tabakwaren aus dem Verkaufsraum. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto in unbekannte Richtung. Bei dem Pkw handelte es sich um einen silbernen Mercedes. Zwei der Personen waren männlich, ca. 180cm groß und mit ...

