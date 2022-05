POL-RE: Bottrop: Mädchen rennt auf Straße und wird angefahren

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag stießen auf dem Leinpfad an der Recklinghäuser Straße/ Ahsener Straße zwei Fahrradfahrer zusammen. Ein 64-jähriger Hertener fuhr gegen 17 Uhr mit seinem E-Mountainbike auf dem Leinpfad in nordwestliche Richtung und kollidierte mit einer ihm entgegenkommenden 78-jährigen E-Bike-Fahrerin aus Haltern am See. Beide wurden bei dem ...

