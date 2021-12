Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Festplatz in der Vollmersbachstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am 21.12.2021 kam es im Zeitraum von 11:25 Uhr bis 15:05 Uhr am Festplatz in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Der/die flüchtige Fahrer:in eines vermutlich weißen Fahrzeuges touchierte beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Festplatz ordnungsgemäß abgestellten VW Passat und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Am VW Passat entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 zu melden.

