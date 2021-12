Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Sportlerheim in Mittelbollenbach

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit vom 01.12.2021 bis 07.12.2021 wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Beleuchtungsreklame am Eingang des Sportlerheims in Mittelbollenbach beschädigt. Möglicherweise kann der Schaden an dem Schild auch versehentlich durch spielende Kinder entstanden sein.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der 06781-5610 an hiesige Polizeiinspektion zu wenden.

