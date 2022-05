Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zwei E-Bike-Fahrer verunfallt - Verdacht auf Alkohol

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag stießen auf dem Leinpfad an der Recklinghäuser Straße/ Ahsener Straße zwei Fahrradfahrer zusammen. Ein 64-jähriger Hertener fuhr gegen 17 Uhr mit seinem E-Mountainbike auf dem Leinpfad in nordwestliche Richtung und kollidierte mit einer ihm entgegenkommenden 78-jährigen E-Bike-Fahrerin aus Haltern am See. Beide wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräften transportierten sie in Krankenhäuser. Vor Ort ergaben sich bei dem Hertener erste Erkenntnisse auf den Konsum von Alkohol. Ihm wurde im Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell