POL-LG: ++ Fußgängerin von schwarzem Kleinwagen angefahren und verletzt - Zeugen gesucht ++ mit Deko geworfen und mit Spritze gedroht ++ Betrüger blitzt bei Seniorin ab ++

Lüneburg (ots)

Presse - 24.09.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - mit Deko geworfen und mit Spritze gedroht

Ein 42 Jahre alter, polizeilich bekannter Lüneburger hat am 23.09.21, gegen 18.05 Uhr, einen ca. 12 Jahre alten Jungen mit gläsernen Dekorationsgegenständen einer Gaststätte Am Sande beworfen. Die Gegenstände verfehlten den Jungen und gingen kaputt. Der unbekannte Junge flüchtete. Eine couragierte Seniorin und zwei weitere Zeugen sprachen den 42-Jährigen an, der daraufhin eine gebrauchte Spritze aus seiner Jackentasche holte und die Zeugen bedrohte. Durch hinzugerufene Polizeibeamte wurde der 42-Jährige gebändigt und anschließend einer psychiatrischen Klinik zugeführt.

Dahlenburg - Fußgängerin von schwarzem Kleinwagen angefahren und verletzt - Zeugen gesucht

Am 24.09.21, gegen 09.50 Uhr, wurde eine 73 Jahre alte Fußgängerin von einem schwarzen Kleinwagen angefahren, als sie die Fahrbahn des Marktplatzes überquerte. Die Fußgängerin stürzte und zog sich u.a. eine Kopfverletzung zu. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Kleinwagens fuhr in Richtung Bahnhofstraße davon. Ein Rettungswagen brachte die 73-Jährige in eine Klinik. Die näheren Umstände des Unfalles sind nicht geklärt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Kleinwagen z.B. beim Ausparken die Fußgängerin touchiert und der Fahrer den Unfall nicht bemerkt hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel.: 05851/979440, entgegen.

Lüneburg - Einbruch bei Bäckerei und Autohaus

In der Nacht zum 24.09.21 brachen unbekannte Täter in ein Autohaus in der Hamburger Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und eine Tür und stahlen ein Laptop. In der gleichen Nacht, gegen 02.45 Uhr, warfen Unbekannte eine Scheibe einer Bäckerei in der Straße Vor dem Bardowicker Tore ein. Die Täter verursachten Sachschaden von ca. 1.000 Euro, jedoch wurde nach ersten Erkenntnissen vermutlich nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Kirchgellersen - Betrüger blitzt bei Seniorin ab

Ein unbekannter Täter rief am Donnerstagnachmittag bei einer Seniorin in Kirchgellersen an und versuchte ihr weiszumachen, dass er ein Verwandter sein, der mehrere tausend Euro benötigen würde. Die Seniorin durchschaute den Betrüger. Statt Geld zu zahlen erstattete die Angerufene eine Strafanzeige.

Adendorf - Kupferrohr entwendet

Von einer Schule am Scharnebecker Weg rissen unbekannte Täter in der Nacht zum 23.09.21 zwei jeweils ca. einen Meter lange Kupferrohre aus der jeweiligen Verankerung und nahmen sie mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - geparkten Pkw übersehen - drei Personen leicht verletzt

Mit einem am Straßenrand geparkten Pkw Skoda Superb kollidierte eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW in den Morgenstunden des 24.09.21 in der Theodor-Körner-Straße. Die BMW-Fahrerin hatte den Pkw übersehen. Sie sowie zwei Kinder im Fahrzeug wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 25.000 Euro.

Dannenberg, OT. Penkefitz - Kollision zwischen Motorrad und Pkw - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 20 Jahre alter Leichtkraftradfahrer nach einer Kollision mit einem Pkw VW Multivan in den Nachmittagsstunden des 23.09.21 auf der Kreisstraße 36. Die 37 Jahre alte Fahrerin des VW war gegen 15:15 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Wussegel unterwegs, als der Leichtkraftradfahrer abbremste, um nach links abzubiegen. Die Multivan-Fahrerin wich noch nach links aus, touchierte den 20-Jährigen jedoch noch, so dass dieser stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Einen 54-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 24.09.21 im Bereich des ZOB in der St.-Viti-Straße. Dabei stellten die Beamten bei dem Uelzener gegen 08:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Kokain verlief positiv.

Uelzen - bronzene Grablaterne von Friedhof gestohlen

Eine bronzene Grablaterne stahlen Unbekannte bereits im Zeitraum vom 06. Bis 08.09.21 von einem Grab des Friedhofs Von-Estorff-Straße. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-361 bzw. -215, entgegen.

Uelzen/Ebstorf - "Trickdiebe/Spendensammler" - Zeugen/Geschädigte gesucht

Bereits im Verlauf des 08.09.21 waren Trickdiebe als angebliche Spendensammler in Uelzen sowie Ebstorf aufgefallen. Auf dem Parkplatz des Real-Marktes gelangten die Täter dabei an den 50-Euro-Schein einer 70-Jährigen und ergriffen die Flucht. Bereits in den späten Morgenstunden waren die Täter auch bei dem EDEKA-Markt in der Georg-Marwede-Straße in Ebstorf aufgefallen. Dort sind bis dato keine Geschädigten bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-322 bzw. -215, in Verbindung zu setzen.

