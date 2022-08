Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 11.08.2022:

Peine (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall bei Broistedt

Am frühen Morgen des 11.08. ereignete sich gegen 04:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall bei Broistedt. Ein 55-jähriger Skoda-Fahrer aus Peine fuhr auf der Straße Osterriehe in Richtung Osten. Am Ortsrand von Broistedt übersah er den 42-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Braunschweig, der auf der K74 in Richtung Salzgitter unterwegs war. Im Kreuzungsbereich nahe einer dortigen Tankstelle kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Transporter von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Infolge des Unfalls verstarb der Fahrer des Transporters noch an der Unfallstelle, der Skoda-Fahrer musste mit leichten Verletzungen in das Klinikum Holwedestraße in Braunschweig eingeliefert werden. Nach ersten Ermittlungen scheint der Fahrer des Sprinters nicht angeschnallt gewesen zu sein.

