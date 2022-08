Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 11. August 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Pedelec Fahrer bei Unfall schwer verletzt, Zeugen gesucht

Dienstag, 09.08.2022, gegen 10:45 Uhr

Am Dienstagvormittag ereignete sich auf dem Überweg an der Albert-Schweitzer-Straße Einmündung zur Joachim-Campe-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Fahrer eines Pedelecs schwer verletzt worden ist. Demnach kam es zu einer Kollision zwischen dem Radler und einem 45-jähriger Fahrer eines Autos, der sich an der Unfallstelle Abbiegevorgang befand. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden. Er wurde durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalles, insbesondere Zeugen die Angaben zur Ampelschaltung machen können. Telefon: 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell