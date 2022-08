Polizei Salzgitter

Salzgitter: Streitigkeiten unter mehreren Männern arten aus

Mittwoch, 10.08.2022, gegen 22:45 Uhr

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es am Mittwochabend in Salzgitter Lebenstedt, Amselstieg, auf der dortigen Grünfläche, zu Streitigkeiten zwischen einem 21-jährigen Mann und mehreren, offenbar untereinander bekannten Männern. Der 21-Jährige soll auf dem Boden liegend getreten und geschlagen worden sein. Im Verlauf dieser Streitigkeiten soll es auch zu Schussabgaben aus einer Schreckschusspistole gekommen sein. Im Anschluss sollen die unbekannten Männer den Ort verlassen haben und seien in unbekannte Richtung geflohen. Das 21-jährige Opfer erlitt Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief zunächst negativ, im Zuge weiterer polizeilicher Ermittlungen konnten mehrere mutmaßliche Täter ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an, weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

