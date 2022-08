Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 11. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Halchter: mutmaßliche Brandursache ermittelt

Wie bereits berichtet, war es am Montag, 08.08.2022, gegen 12:30 Uhr, zu einem Brand eines Carports in Halchter, Im Kirchfeld, gekommen. Hierbei war auch das Wohnhaus schwer beschädigt worden. Ermittlungen der Polizei, auch unter Hinzuziehung eines Sachverständigen, haben heute ergeben, dass es höchstwahrscheinlich durch einen Defekt am Akku eines E-Scooters, welcher unter dem Carport abgestellt war, zum Brand gekommen war. Eine Brandstiftung kann ausgeschlossen werden.

