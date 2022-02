Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Stallanlage

Dömitz (ots)

Bei einem Einbruch in einen Agrarbetrieb in Heidhof haben unbekannte Täter Kälbertränkautomaten und diverse Werkzeuge entwendet. Bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zum Stallgebäude. Anschließend brachen sie die Schlösser von mehreren Räumen auf und entwendeten neben zwei Kälbertränkautomaten auch verschiedenes Bohr- und Schneidwerkzeug. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Ludwigslust ermittelt nun im besonders schweren Fall des Diebstahls und nimmt Hinweise zur Tat unter 03874/ 4110 entgegen.

