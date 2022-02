Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unfall mit zwei Leichtverletzten auf Grabower Kreuzung

Grabow (ots)

Am Dienstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Landesstraße 072/ Neu Karstädter Weg in Grabow zwei Personen leichtverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 25-jähriger syrischer Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 072 über eine auf Rot umschaltende Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Ein auf dem Neu Karstädter Weg fahrender 51-jähriger Deutscher, wollte zu dem Zeitpunkt links auf die Landesstraße 072 abbiegen. Er befuhr die Kreuzung ebenfalls, da er einen grünen Abbiegepfeil angezeigt bekam. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei beide Fahrer leichtverletzt wurden. Die Polizei hat bei dem 25-jährigen polizeibekannten Unfallfahrer einen positiven Drogenvortest durchgeführt und daraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet. Gegen den Fahrer wird Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss erstattet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell