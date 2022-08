Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 12. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Polizei- und Feuerwehreinsatz

Donnerstag, 11.08.2022, gegen 14:50 Uhr

Am Donnerstag, gegen 14:50 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem mutmaßlichen Kellerbrand in den Langen Straße in Wolfenbüttel gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine in einem Kellerraum abgestellte Batterie aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Das entstandene Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden, es entstand geringer Sachschaden. Die Bewohner des Hauses hatten ihre Wohnungen vorsorglich verlassen, konnten aber nach Einsatzende wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell