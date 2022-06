Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Brennholz verbrannt.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte steckten am Montag (20. Juni 2022) mehrere Stapel Brennholz an, die auf einem Privatgelände am Bokelweg gelagert waren. Gegen 17:45 Uhr bemerkte ein Anwohner den Brand und verständigte die Feuerwehr, die die Holzstapel löschen konnte. Es verbrannte Brennholz im Wert von etwa 300 Euro. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell