POL-ME: 84-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Mettmann - 2111106

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (18. November 2021) ist bei einem Verkehrsunfall an der Berliner Straße in Mettmann eine 84-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 17:10 Uhr war eine 63-jährige Mettmannerin mit ihrem Mercedes über die Berliner Straße gefahren. Als sie von dort auf Höhe einer Tankstelle nach links in die Nordstraße abbog, missachtete sie eine 84-jährige Fußgängerin, welche gerade dort die Straße überquerte. Das Auto prallte gegen die Seniorin, welche auf die Motorhaube geladen und anschließend zu Boden gestoßen wurde.

Hierbei wurde die 84-Jährige schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 63-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort behandelt, benötigte ansonsten jedoch keine weitere medizinische Versorgung. Ein Sachschaden war bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden.

