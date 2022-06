Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Jugendliche schlagen zu - Hinweise erbeten.

Lippe (ots)

Montagabend (20. Juni 2022) verließen zwei junge Männer (beide 17 Jahre alt) das Bahnhofsgelände in Lemgo und gingen in Richtung der Lageschen Straße. Dabei stießen sie gegen 19:25 Uhr auf eine Gruppe von etwa 10 bis 15 jungen Männern. Die Mitglieder dieser Gruppe sollen alle etwa 16 bis 19 Jahre alt gewesen sein. Zwei aus der Gruppe gingen auf die beiden 17-Jährigen los. Nach einer verbalen Attacke schlugen und traten sie die beiden 17-Jährigen, die sich dabei leichte Verletzungen zuzogen. Die Täter waren mit Jogginghosen und schlichten Pullovern bekleidet. Zeugen des Vorfalls oder wer Hinweise auf die Identität der Angreifer geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo in Lemgo; Telefon 05261 9330.

