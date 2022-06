Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Zeugen für Fahrradunfall gesucht.

Lippe (ots)

Sonntagmorgen (19. Juni 2022) befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Waldstraße in Richtung Detmold. Auf Höhe der Generalfeldmarschall-Rommel-Straße stürzte er gegen 10:20 Uhr aus bislang unbekannten Gründen. Der Zweiradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu, so dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden musste. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell