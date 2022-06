Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrzeuge beschädigt.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (17. - 18. Juni 2022) mindestens 13 geparkte Fahrzeuge in der Fritz-Reuter-Straße. Die Täter rissen jeweils die Scheibenwischer von den Fahrzeugen ab, die auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 35 standen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte unter 05222 98180 dem Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen mit.

