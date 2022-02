Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Bilanz Sturmtief Zeynep

Arbeitsreiche Nacht für die Kräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen - rund 140 sturmbedingte Einsätze bis Samstagmittag

Gelsenkirchen (ots)

Sturmtief Ylenia war gerade über NRW hinweggezogen, da folgte ab Freitagnachmittag bereits die nächste Wetterfront, die den Kräften der Feuerwehr Gelsenkirchen rund 140 Einsätze bescheren sollte. Bis in die Nacht hinein waren die Kameradinnen und Kammeraden der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Meist waren Bäume umgestürzt oder lose Äste drohten herabzustürzen. Ebenso lösten sich Dachziegeln oder Teile von Hausverkleidungen und stellten so eine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger dar. In Ückendorf traf ein herabfallender Ast einen Mann am Kopf. Glücklicherweise erlitt er aber nur eine Platzwunde, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Auch in den nächsten Tagen muss weiterhin mit den Folgen des Windbruchs gerechnet werden. Es können immer noch lose Äste in den Bäumen hängen, von denen eine Gefahr ausgeht. Die Feuerwehr Gelsenkirchen rät daher zu erhöhter Aufmerksamkeit, gerade in Parks und Wäldern.

