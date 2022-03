POL-EL: Werlte - Maschine in Brand geraten

Beesten (ots) - Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Dammstraße in Beesten alarmiert. Gegen 17 Uhr kam es zu einem Schornsteinbrand an einem dortigen Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Schaden an dem Schonstein in Höhe von etwa 5000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

