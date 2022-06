Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Dachgeschosswohnung.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Montag (20. Juni 2022) auf bislang unbekannte Art Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Immelmannstraße. Zwischen zirka 7 und 12:30 Uhr öffneten Sie gewaltsam die Tür einer Dachgeschosswohnung und suchten nach Wertgegenständen. Sie entkamen mit einem geringen Bargeldbetrag. Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231 6090.

