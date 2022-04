Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220405.6 Heide: Übermüdet und alkoholisiert am Steuer

Heide (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen hat die Polizei am späten Montagabend in Heide einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der alkoholisiert und offenbar übermüdet am Steuer saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 23.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug auf der Autobahn 23, das in Höhe Albersdorf in Richtung Norden unterwegs war und durch eine seltsame Fahrweise auffiel. In Heide in der Meldorfer Straße stoppte der Wagen schließlich auf dem Gelände einer Tankstelle, wo eine Streife den Insassen überprüfte. Der gab an, bereits tausend Kilometer gefahren zu sein, zudem plage ihn die Müdigkeit. Alkohol, so der 50-Jährige, habe er nicht zu knapp zuletzt am Samstag genossen. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 0,89 Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen musste sich der Beschuldigte einer Blutprobenentnahme stellen, seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel behielten die Einsatzkräfte ein.

Der Mann wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

