POL-IZ: 220405.5 Heide: Widerstand und Trunkenheit

Sankt Margarethen (ots) - Am Sonntag haben Einbrecher über Tag ein Einfamilienhaus in Sankt Margarethen heimgesucht. Sie erbeuteten mindestens Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr waren die Bewohner eines Hauses in der Straße Hoher Kamp ortsabwesend. In dieser Zeit drang ein Unbekannter gewaltsam über eine Tür in das ...

