Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Raub in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 14.02.2022 wurde der Polizei in Neubrandenburg bekannt, dass es in der Pfaffenstraße in 17033 Neubrandenburg zu einem versuchten Raub gekommen war.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hatte sich die 73-jährige Geschädigte aus Richtung Stadtmitte zum einem Hinterhof in der Pfaffenstraße begeben. Plötzlich habe ein ihr unbekannter Mann auf einem Fahrrad nach ihrem Beutel, welchen sie in der Hand hielt, gegriffen. Der Versuch misslang, da die Geschädigte den Beutel festhielt. Daraufhin ließ der Täter von diesem ab und flüchtete in Richtung der Stadtmauer. Die Geschädigte blieb unverletzt.

Die 73-Jährige beschrieb die männliche Person wie folgt: junger Mann, schwarze Jacke, schwarzes Basecap, vermutlich schwarzes Rad.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395- 5582 5224 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell