POL-IZ: 220405.2 Sankt Margarethen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Glückstadt (ots) - Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter auf einem Firmengrundstück in Glückstadt Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Im Zeitraum von Freitag, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 10.40 Uhr, suchte eine Person das Grundstück eines Betriebes in der Straße Hinterm Hofe auf. An fünf Fahrzeugen zerstach der Täter ...

mehr