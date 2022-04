Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220404.9 Trennewurth: Auto überschlägt sich, Fahrer vermutlich berauscht

Trennewurth (ots)

Am Freitagabend ist ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug in Trennewurth von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Die Insassen erlitten leichte Verletzungen, der Fahrer dürfte unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Gegen 19.20 Uhr war ein 26-Jähriger in Begleitung einer 33-Jährigen und eines Kleinkindes auf der Dorfstraße in Richtung Barlt unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb in einem Graben liegen. Die Frau und das Kind erlitten im Zuge des Unfalls einen Schock, der Fahrer zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Er räumte gegenüber den Einsatzkräften ein, THC konsumiert zu haben, so dass er sich einer Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus, in das alle Beteiligten vorsorglich kamen, unterziehen musste.

An dem Passat entstand Totalschaden, einen Versicherungsschutz besaß der Wagen seit einigen Tagen nicht mehr.

Den Führerschein des Fahrers behielten die Beamten ein und fertigten unter anderem eine Strafanzeige wegen der Straßenverkehrsgefährdung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

