Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Montag, 15. August 2022:

Peine (ots)

Groß Ilsede: Verkehrsunfallflucht

Samstag, 13.08.2022, zwischen 10:50 Uhr und 14:55 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte am Samstag vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Auto einen auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in Groß Ilsede, Eichstraße, abgestellten PKW Nissan. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den am grauen Nissan Micra an der hinteren linken Stoßstange entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter 05302 / 930490

Peine: Feuer in Altpapiercontainern

Sonntag, 14.08. / Montag, 15.08.2022, 23:45 Uhr und 00:30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Sonntagabend / Montagfrüh die Inhalte zweier Altpapiercontainer in Brand. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht werden. Tatorte: Peine, Am Schlosswall und Peine, Luisenstraße. In beiden Fällen ist eine vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 / 999-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell