Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 16. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: 86-jährige Seniorin Opfer eines Raubüberfalles geworden

Dienstag, 09.08.2022, gegen 03:30 Uhr

Eine 86-jährige Seniorin aus Schladen ist in den frühen Morgenstunden am Dienstag, 09.08.2022, gegen 03:30 Uhr, Opfer eines Raubüberfalles in ihrem Haus in der Wilhelm-Raabe-Straße geworden. Demnach seien mehrere unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Wohnräume der Seniorin gelangt. Hier sei die Seniorin von einem Täter am Aufstehen aus dem Bett gehindert und zum Aufbewahrungsort von Wertgegenständen befragt worden. Die Ermittlungen der Polizei haben dann ergeben, dass alle Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertvollem durchsucht worden sind. Letztendlich verließen die Täter das Haus unter der Mitnahme von Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen die im Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen und / oder verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht haben. Telefon: 05331 / 933-0.

