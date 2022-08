Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 17. August 2022:

Peine (ots)

Bortfeld: Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person gesucht

Dienstag, 16.08.2022, gegen 12:15 Uhr

Am Dienstagmittag, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf der Bortfelder Straße in Bortfeld ein Verkehrsunfall, bei dem eine beteiligte Person lebensgefährlich verletzt worden ist und der mutmaßliche Verursacher von der Unfallstelle geflüchtet ist. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befand sich ein 59-jähriger Mann in der Kanzel eines Hubsteigers um mutmaßlich die Dachrinne eines Hauses zu säubern. Das eigentliche Fahrzeug des Hubsteigers war dazu in einer Hofeinfahrt abgestellt. Die Stellung des Auslegers mit der Kanzel ist derzeit nicht bekannt. Nach ersten Zeugenaussagen und anhand der vorgefundenen Spuren ist der bislang unbekannte Fahrer eines LKW mit Kastenaufbau vermutlich auf der Bortfelder Straße in Richtung Vechelde unterwegs gewesen. Hier kam es dann offenbar zur Kollision zwischen dem LKW und der Kanzel des Hubsteigers. Im weiteren Verlauf des Geschehens stürzte der 59-Jährige aus der Kanzel zu Boden, wobei er lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort. Bei dem verursachenden Fahrzeug solle sich um einen LKW bis 7,5 t zGG mit weißem oder orangenem Aufbau gehandelt haben. Der 59-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 40000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben Polizei, Rettungsdienst und Rettungshubschrauber auch die freiwillige Feuerwehr Bortfeld. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Edemissen unter 05176 / 976480 in Verbindung zu setzen.

