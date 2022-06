Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Pedelec-Fahrer bei Flucht vor der Polizei verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat ein Mann auf der Flucht vor der Polizei am 31.05.2022 in Müllheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beging der 48-Jährige gegen 20 Uhr in einer Tankstelle in der Werderstraße in Müllheim einen Ladendiebstahl.

Ein Angestellter der Tankstelle verständigte die Polizei und teilte mit, dass der Mann alkoholisiert sei und beim Verlassen der Ladenfläche eine bislang unbekannte Person mit einer Getränkedose beworfen habe. Als der augenscheinlich alkoholisierte Tatverdächtige im Bereich der Tankstelle einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete er auf einem Pedelec. Mehrfache Aufforderungen der Polizei, stehen zu bleiben, ignorierte er.

Die Polizeistreife des Polizeireviers Müllheim folgte dem Mann mit dem Dienstfahrzeug. Die Fahrweise des Pedelec-Fahrers ließ darauf schließen, dass er unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Beim Einfahren in die Sulzburger Straße kam es zur Gefährdung eines unbekannten Kraftradfahrers, welcher nur durch eine Bremsung einen Verkehrsunfall verhindern konnte.

Nach mehreren Aufforderungen, anzuhalten, die der Mann ignorierte, war es einem Beamten im Bereich Schwarzwaldstraße Höhe Moltkestaße möglich, sich dem Pedelec-Fahrer in den Weg zu stellen. Dabei stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der genaue Ablauf des Sturzgeschehens ist Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizei geführt werden. Dazu werden Zeugen gesucht: Wer hat die Anhaltesituation und den Sturz des Pedelec-Fahrers beobachtet? Auch der bislang unbekannte Motorradfahrer, der durch die Fahrweise des Pedelec-Fahrers gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0761 882 2880 entgegengenommen.

oec

