POL-FR: Weil am Rhein: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit seinem BMW befuhr am Dienstag, 31.05.2022, gegen 07.00 Uhr, ein 24 Jahre alter Mann die Straße "Am Mittelpfad" und beabsichtigte nach rechts auf die B 3 in Fahrtrichtung Binzen abzubiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 53 Jahre alte Radfahrer stürzte und sich leicht verletze. Der Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, eine Einlieferung ins Krankenhaus war aber nicht notwendig. Am BMW entstand Sachschaden von rund 1000 Euro, am Fahrrad und dem Radzubehör entstand ein Schaden von 500 Euro.

