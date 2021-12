Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Räuber schnappt sich Handtasche

Am Sonntag flüchtete ein Unbekannter mit einer Handtasche in Ulm.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich gegen 14.45 Uhr in der Wagnerstraße. Ein Unbekannter kam von hinten und entriss einer 83-Jährigen die Handtasche. Damit flüchtete er in Richtung Innenstadt. In der Handtasche befanden sich lediglich Taschentücher. Die Polizei fahndete nach dem Täter. Der blieb verschwunden. Die Handtasche entdeckte ein Zeuge später in der Scharnhorststraße. Der Unbekannte soll etwa 170 bis 175cm groß gewesen sein und hatte kurzes Haar. Bekleidet war er wohl mit einer schwarzen Jacke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2416073

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

