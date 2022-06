Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Einbruch in Fischerhütte - Polizei sucht Zeugen!

Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Fischerhütte am Rhein, welche südlich des Straßenendes "Im Fallberg" liegt. Der genaue Tatzeitraum kann nicht eng eingegrenzt werden. Gemeldet wurde der Einbruch am Dienstag, 31.05.2022. Ob aus der Hütte etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an der Fischerhütte gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

