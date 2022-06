Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Auto angefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Seinen Opel Corsa stellte am Dienstag, 31.05.2022, gegen 13.50 Uhr, ein 74 Jahre alter Mann vorwärts in eine Parkbucht auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Schopfheimer Straße. Als er gegen 14.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses hinten links beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell