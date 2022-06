Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Autofahrerin touchiert Fußgängerin - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Auf einem Feldweg bei Weilheim hat am Dienstagmittag, 31.05.2022, gegen 14:30 Uhr, eine Autofahrerin eine Fußgängerin touchiert und schwer verletzt. Die 85-jährige Frau wollte mit ihrem Wagen eine Gruppe von drei Fußgängerinnen passieren, die auf dem Weg nebeneinander gingen. Ohne sich bemerkbar zu machen, fuhr die Frau an der Gruppe vorbei. Da jedoch kein ausreichender Raum zur Verfügung stand, erfasste das Auto die äußerst links gehende 65-jährige Frau. Sie verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

