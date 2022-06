POL-FR: Titisee-Neustadt: Überfall beim Bahnhof Titisee-Neustadt

Freiburg (ots) - Im Rahmen einer demonstrativen Aktion an einer Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Markgrafenstraße in Freiburg festgeklebt haben sich zwei Personen am 31.05.2022 um circa 16 Uhr. Der Straßenverkehr war durch die Aktion nicht beeinträchtigt, ebenso wie der Fußgängerverkehr. ...

