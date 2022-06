Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Jäger wird von zwei unbekannten Männern angegriffen

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Burkheim - Nachdem ein Jäger am 31.05.2022, um kurz vor 18 Uhr, eine Personengruppe, bestehend aus zwei männlichen und einer weiblichen Person, auf deren verbotswidriges Verhalten angesprochen hatte, wurde er von einem Mann aus der Gruppe gegen den Pkw gestoßen und am Hals gepackt und von beiden Männern verbal beleidigt. Die Gruppierung hatte zuvor mit zwei Pkws einen Waldweg befahren und im Anschluss ein Feuer im dortigen Bereich entzündet. Nach dem Angriff entfernte sich die Gruppe. Durch den Angriff erlitt der 76-jährige Geschädigte eine Schürfwunde am rechten Unterarm und am Pkw des Jägers entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder auf die Personen geben können werden gebeten sich beim Polizeirevier Breisach, unter der Telefonnummer: 076679117-0, zu melden.

