POL-PDPS: Pirmasens - Kfz-Diebstahl und Diebstahl aus Kfz in PS-Hengsberg

In der Nacht vom 06.05.22 auf den 07.05.22 wurde aus der Einfahrt eines Anwesens in der Fehrbacher Straße in PS-Hengsberg ein silbergrauer VW-Bus mit Firmenaufschrift und PS-Stadtkennzeichen von Unbekannt entwendet. Das Fahrzeug war unverschlossen und wurde mit dem Originalschlüssel geführt. Am 08.05.2022 konnte das Fahrzeug aufgrund eines Zeugenhinweises in der Nähe von Riedelberg aufgefunden und sichergestellt werden.

In unmittelbarer Nähe zum Tatort des Pkw-Diebstahls wurde aus einem ebenfalls unverschlossenen PKW Audi A3 eine Lederjacke und eine hochwertige Sonnenbrille entwendet.

Die Ermittlungen hinsichtlich des/der Täter(s) dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

