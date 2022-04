Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frau spricht Täter nach Einbruch wegen einer Glasflasche an - Die Polizei sucht diese Zeugin!

Mönchengladbach (ots)

Eine Frau hat am frühen Dienstagmorgen, 26. April, einen Mann, dem an der Erzberger Straße eine Glasflasche herunter gefallen war, darauf hingewiesen, dass er die Scherben doch bitte beseitigen solle. Was sie vermutlich nicht wusste: Er war nach einem Einbruch in einen Kiosk soeben auf der Flucht vom Tatort. Die Polizei sucht nun dringend diese Frau als Zeugin.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hat der bislang unbekannte Einbrecher gegen fünf Uhr morgens die Glasscheibe der Eingangstür eines Kiosks an der Erzberger Straße gewaltsam eingeschlagen. Hierdurch konnte er in den Kiosk gelangen und stahl soweit bislang bekannt eine größere Menge Zigaretten, elektronische Kleingeräte und diverse Flaschen Alkohol. Danach flüchtete er mitsamt Beute zu Fuß über die Erzberger Straße in Richtung Volksgartenstraße.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dem Mann kurz nach dem Überqueren der Korschenbroicher Straße eine der Flaschen herunterfiel und diese dabei zerbrach. Als er sich nicht weiter darum kümmerte, sprach ihn wohl eine bislang unbekannte Frau darauf an.

Diese Frau könnte eine wichtige Zeugin für die weiteren Ermittlungen sein. Die Polizei bittet diese, wie auch weitere Personen, die Angaben zu der Tat machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell