POL-MG: Unfall Am Nordpark: Fahrer von weißem Lieferwagen gesucht

Möchengaladbach (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Transporters, der am Donnerstag, 28. April, gegen 16 Uhr in einen Unfall auf der Straße Am Nordpark verwickelt war.

Der Lieferwagen sowie drei weitere Autos waren in Fahrtrichtung der Unterführung Hehn unterwegs. Die drei Autos fuhren hintereinander auf dem rechten Fahrstreifen, der Transporter links daneben.

An der Unfallstelle werden die Fahrstreifen zu einem zusammengeführt. Zeugen sagen aus, der Lieferwagen sei auf den rechten Fahrstreifen gewechselt. Infolgedessen mussten das erste Auto und das zweite Auto auf dem rechten Fahrstreifen bis zum Stillstand bremsen, das dritte fuhr auf die stehenden Wagen auf.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, eine Autofahrerin verletzte sich leicht.

Zeugen, die Angaben zum Kennzeichen des Transporters oder seiner Aufschrift machen können, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 02161 29-0 zu melden. (km)

