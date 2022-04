POL-MG: Pilot mit Laserpointer geblendet - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Ein Einbrecher hat sich am Mittwoch, 27. April, in der Zeit zwischen etwa 12.30 und 15.15 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Lambertsstraße im Stadtteil Gladbach verschafft. Aus einer Wickeltasche, die im Hausflur an einem Kinderwagen hing, stahl er Bargeld-Münzen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei sich unter 02161 290 zu melden. (km) Rückfragen von ...

mehr