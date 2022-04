Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Täter schlägt Scheibe ein: Handtasche erbeutet

Mönchengladbach (ots)

In einer Unterführung zu einem Hinterhof an der Marktstraße hat ein junger Mann am Mittwoch, 27. April, gegen 12.45 Uhr das Fenster zu einem Geschäft eingeschlagen und eine Handtasche von der Fensterbank gestohlen. Anschließend flüchtete er mit einem Mountainbike. Der Täter erbeutete Bargeld, eine Brille und persönliche Gegenstände.

Eine Zeugin des Vorfalls beschreibt den Täter so: etwa 20 bis 25 Jahre alt, kurze blonde Haare, weißes T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen. (km)

