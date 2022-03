POL-HX: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 04.03.2022 - vermisste 15-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen

Brakel (ots) - Am Donnerstag, 03. März, hat ein Fahrzeug in Brakel einen Zaun über eine Länge von fünf Metern beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zwischen 8.15 Uhr und 11.30 Uhr wurde der Gartenzaun Am Heineberg gegenüber der Einmündung Giefersweg beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne einen Schadenregulierung zu veranlassen. Auf Grund von aufgefundenen Teilen von einem Rücklicht ...

